Am Donnerstag beginnt auch im Jahr 2023 wieder der Pferdemarkt in Havelberg. Was man neben den Pferden bei dem Volksfest noch alles bewundern kann, lesen Sie hier.

Pferdemarkt in Havelberg: An- und Abreise, Programm und alle wichtigen Infos

Havelberg/DUR – Immer am ersten Septemberwochenende kommen um die hunderttausend Besucher in die kleine Stadt Havelberg, in der ansonsten nur rund 6.000 Einwohner zu Hause sind. Dann ist es nämlich wieder Zeit für Norddeutschlands größten Pferdemarkt! In diesem Artikel gibt es zusammengefasst alle wichtigen Infos zum Volksfest.

Was ist der Pferdemarkt?

Der Pferdemarkt in Havelberg, seit Jahrhunderten auch Heiratsmarkt genannt, hat seinen Namen natürlich durch den Handel mit den Pferden. Hier kauft man noch nach uralter Sitte ein Pferd per Handschlag. Neben dem Handelsplatz für die Pferde und andere Tiere gibt es aber auch einen riesigen Trödelmarkt sowie jede Menge Karussells und Fahrgeschäfte. Da ist für Jeden etwas dabei. In diesem Jahr kann man sogar ein nostalgisches Riesenrad bewundern.

Wann findet der Pferdemarkt statt?

Der Pferdemarkt findet traditionell am ersten Septemberwochenende statt. 2023 ist das vom 31. August bis zum 03. September. Am Donnerstag, den 31. August, öffnet der Pferdemarkt um 15 Uhr seine Tore.

Bereits vor der Eröffnung des Pferdemarktes in Havelberg ist schon viel los. (Kamera/Bericht: Max Tietze, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Programm zum Pferdemarkt

Wie immer finden auf dem Pferdemarkt zahlreiche Pferdeshows statt. Die Reitergruppe „Die Comanchen“ ist zu folgenden Zeiten mit ihren Shows vertreten:

Donnerstag, 31. August: 16 Uhr

Freitag, 1. September: 15 Uhr, 17 Uhr und 20.30 Uhr

Samstag, 2. September: von 10 bis 16 Uhr jeweils stündlich eine Show mit einer Mittagspause um 13 Uhr und dann um 20.30 Uhr noch einmal

Sonntag, 3. September: 11 Uhr und 13 Uhr

Hier gibt es einen Programmüberblick und die einzelnen Shows in einer kurzen Übersicht.

FSV Havelberg 1911 kickt wieder auf dem Pferdemarkt

Am Freitag und Samstag kann man wieder den Fußballern vom FSV Havelberg 1911 beim Kicken zuschauen. Zu folgenden Zeiten finden die Spiele statt (laut dem Verein können die Zeiten sich noch ändern):

Freitag, 1. September, 18.30 Uhr: Oldies vs. FSV Traditionsmannschaft

Samstag, 2.September, 9.30 Uhr: F-Junioren vs. Osterburger FC

Samstag, 2. September, 11.30 Uhr: B-Junioren vs. SG Arneburg/Osterburg

Samstag, 2. September, 15 Uhr: Männer vs. 1. FC Lok Stendal II

Party auf dem Pferdemarkt: Hier wird gefeiert

In vier Festzelten gibt es auch 2023 wieder ein zahlreiches Programm:

Im Country- und Partyzelt am Handelsplatz geht es am Donnerstag 15 Uhr los. Gespielt wird Rodeo und Countrymusik. Am Freitag, Samstag und Sonntag beginnt das Programm bereits um 11:00 Uhr, ehe es am Sonntagnachmittag endet. Mit dabei sind in diesem Jahr Highlights wie Rodeo Wettreiten und auch ein Wolfgang Petry Double gibt eine Live-Show zum Besten. Einen genauen Überblick gibt es hier.

Im Festzelt am Pferdehandelsplatz beginnt das Programm am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 20 Uhr mit den Village Boys im Wechsel mit Emergency Exit (DJ Geert Sager). Das Programm auf einen Blick gibt es hier.

In Schiffer’s Zelt am Sportplatz beginnt das Programm am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 15 Uhr. Am Freitag geht es dann mit der Musik von zahlreichen DJs bis tief in die Nacht. Die Übersicht zum Programm gibt es hier.

Auf dem Handelsplatz geht es an der Strandbar am Donnerstag um 14 Uhr los. An den anderen drei Tagen startet das Programm jeweils um 10 Uhr. Auch für Live-Musik ist an den Tagen gesorgt. Einen genauen Überblick dazu gibt es hier.

Am Sonntagabend gegen 21 Uhr ist mit dem großen Höhenfeuerwerk dann Schluss mit dem Pferdemarkt 2023.

Pferdemarkt in Havelberg: An- und Abreise

Da beim Pferdemarkt ein hoher Andrang von Besuchern erwartet wird, ist mit möglichem Stau zu rechnen. Alle Alternativen zum Auto und die offiziellen Parkmöglichkeiten gibt es hier:

Stendalbus zum Havelberger Pferdemarkt

Der ÖPNV bietet einen gesonderten Fahrplan der Linien 900/911/913 an:

Insgesamt gibt es wie gewohnt 11 Haltestellen, sodass eine zügige Beförderung wartender Besucher von den Parkplätzen gesichert sein sollte. Falls in Spitzen mehr Busse benötigt werden, wird versucht nachzusteuern.

Fähre „Räbel“ und „Elbfähre Sandau“ mit neuen Fährzeiten

Für den Pferdemarkt haben die beiden Fähren verlängerte Fährzeiten bekommen. Den unten angefügten Links kann man die Fährzeiten entnehmen.

Ab Donnerstag, den 31. August, 14 Uhr bis 03. September 2023 setzt die Fähre „Räbel“ nur noch Personen über.

Parkplätze im Leitsystem vor Ort

Auf den Wiesen an der B107, Rathenower Straße und am Kreilse (nördlicher Ortsausgang), Preis 7€ Auto/Tag

Parken am Haus der Flüsse, Preis 12€ Auto/Tag, für Wohnwagen/Wohnmobile 20€ je Fahrzeug/Tag

Für Wohnmobile und Wohnwagen werden weder Strom noch Trinkwasser oder Fäkalienentsorgung angeboten

Die Parkplätze „Am Alten Bahnhof“ und Parkplatz „Zentrum“ stehen den Gästen zudem weiterhin kostenlos zur Verfügung

Parkplätze für schwerbehinderte Menschen direkt auf dem Festgelände

Aufgrund der steigenden Nachfrage können diese nur für Inhaber des blauen und des weißen Parkausweises genutzt werden.