Es ist wieder soweit: In Havelberg regiert die fünfte Jahreszeit! Seit Donnerstag sozusagen ganz offiziell.

Havelberg l Denn Bürgermeister Bernd Poloski hat bei der Auftaktveranstaltung im Bayernzelt den Havelberger Pferdemarkt 2019 für eröffnet erklärt. Schweinetreiberheiligabend, Pferdemarkt, Trödelmarkt, Heiratsmarkt und Großer Markt – das alles sind Bezeichnungen „für das mit Sicherheit schönste Fest in Sachsen-Anhalt“, so der Havelberger Bürgermeister. Davon konnten sich im Laufe des Nachmittags dann auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und seine Gattin überzeugen, die zu den Ehrengästen der Eröffnungsveranstaltung gehörten. „Sachsen-Anhalt ist darauf angewiesen, dass die Bevölkerung wieder wächst“, wandte sich der Ministerpräsident in seinem Grußwort an die zahlreichen Besucher im Festzelt. „Wir brauchen Kinder im Land. Darum sollte beim Pferdemarkt auch stets ein Heiratsmarkt mit stattfinden“, wünschte er sich. Und der viertägigen Veranstaltung bis zum Sonntag zudem ein gutes Gelingen. „Das Wetter bleibt schön. Im Kabinett haben wir das so beschlossen“, witzelte er.

Theodor Fontane traut zwei Paare

Keine fünf Minuten später wurde die Tradition des Heiratsmarktes in einer symbolischen Trauungszeremonie sogleich aufgegriffen – kein Geringerer als Theodor Fontane aus Neuruppin, alias Jürgen Schmidt aus Wittenberge, nahm sie vor. Das letzte Mal, so berichtete er, sei er vor 160 Jahren bei seinen Wanderungen durch die Mark nach Havelberg gekommen. Um zwei Paare in den Hafen der Ehe zu führen, habe er den Weg gerne noch einmal in Kauf genommen.

Für jedes Paar eine große Torte

Bei den beiden Paaren handelte es sich um Enrico Sokyte und Julia Grabowski aus Vorbeck in Mecklenburg-Vorpommern sowie um Melanie Mahler, geborene Wolter, und Andy Mahler aus Havelberg. Die Paare hatten sich in den Stunden vor der Markteröffnung im Eheschließungszimmer des Havelberger Rathauses jeweils das Jawort gegeben. Im Bayernzelt taten sie das an einer festlich gedeckten Hochzeitstafel, unter Leitung von Thedor Fontane, nun symbolisch noch ein zweites Mal. Wie bei einer richtigen Hochzeit mit Ringe anstecken, Küsschen und einer Hochzeitsurkunde. Geschenke überreichten Reiner Haseloff und für die Stadt Marktmeister Dieter Härtwig, darunter für jedes Paar eine große Hochzeitstorte. Auch zum Hochzeitstanz wurden die frisch Vermählten gebeten, wofür sie großen Applaus ernteten.

Bilder „The Cobblestones“ aus Berlin sorgten schon vor der offiziellen Eröffnung des Pferdemarktes für prächtige Stimmung im Bayernzelt – ...



Bürgermeister Bernd Poloski (rechts) übernahm – wie in jedem Jahr – die Aufgabe für den Fassanstich. Er benötigte dazu nur zwei...



Die Ponykutscher aus Legde als Römer führten gestern den Tross der Kutschen und Kremser mit den Ehrengästen über den Pferdehandelsplatz an. Am...



"Pferdemarkt ist ein Muss für uns"

Ihre Geschichten hat in einigen Teilen der Havelberger Pferdemarkt mitgeschrieben. Vor allem für Enrico Sokyte und Julia Grabowski. Denn beide haben sich hier im Jahr 2009 kennengelernt – ihre gemeinsame Liebe zu Pferden – aktuell haben sie auf ihrem Hof acht Pferde – führte sie zusammen. Und letztlich auch zu der Entscheidung, auf dem Pferdemarkt zu heiraten. „Zu zweit ist der Pferdemarkt seit zehn Jahren ein Muss für uns“, berichtet Enrico Sokyte. „Und jetzt, wo wir Eheleute sind, sowieso.“ Zu der jungen Familie gehört außerdem noch die fünfjährige Tochter Clara.

Eltern lernten sich hier kennen

Auch für das zweite, das Havelberger Paar, gibt es eine Verbindung zum größten Havelberger Volksfest: Die Eltern von Andy Mahler lernten sich hier kennen und lieben. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, wie Theodor Fontane berichtete. Was bedeutet, dass es ohne diese Begegnung den gestrigen jungen Bräutigam möglicherweise nicht gegeben hätte. Jetzt hat das Paar selbst schon drei Kinder: Paul, Valentino und Penelope.

400 Helfer sichern Veranstaltung

Insgesamt sichern den Havelberger Pferdemarkt 2019 an die 400 Helfer ab, wofür das Havelberger Stadtoberhaupt ihnen schon einmal ein großes Dankeschön aussprach: dem Marktmeister sowie den Platzmeistern, den Notärzten und Sanitätern des DRK, der Polizei, der Feuerwehr, den Sicherheitsdiensten, den Tierärzten, den technischen Mitarbeitern, den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes, den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, den ortsansässigen Betrieben und Landwirten, den Sponsoren und Dienstleistern „und nicht zuletzt der tollen Kutschen- und Reiterstaffel“.