Im September in Neuermark mit dem Ziel China losgeradelt, hat Lukas Krause nun seine Pläne geändert.

Neuermark-Lübars (asr) l Lukas Krause ist vor wenigen Tagen in Afrika gelandet. Das Fahrrad in seinem Hostel in Athen deponiert, ging es am Mittwoch mit dem Flugzeug nach Kairo in Ägypten – nicht allein, sondern in Begleitung des Polen Jacob und der Amerikanerin Rebecca, die er während der längeren Jahreswechsel-Pause in Griechenland kennengelernt hat.

Der neue grobe Plan: Trampen gen Süden – durch Ägypten, den Sudan, Äthiopien, Kenia, Tansania, die Insel Sansibar, vielleicht bis Madagaskar „und dann zurück nach Griechenland, Fahrrad abholen und irgendwie weiter ...“ will sich der 26-Jährige nicht festlegen.

Rucksack, Zelt und Gitarre hat Lukas dabei, mit Straßenmusik etwas Reise-Geld zu verdienen, kommt aufgrund der Armut in Ägypten aber nicht in Frage.

Wer Lukas folgen will, kann das unter www.pedalthisworld.com