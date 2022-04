Polizisten warnen Senioren im Bereich Havelberg vor den Enkeltricks

Trickdiebereien an der Haustür und Enkeltricks gibt es immer wieder. Die Regionalbereichsbeamten der Einheitsgemeinde Havelberg informierten Senioren , wie sie sich schützen können.

Die Regionalbereichsbeamten Axel Ritter (rechts) und Guido Schulz berichteten den Senioren in Waldfrieden über die Maschen der Täter beim Enkeltrick und Trickbetrügereien an der Haustür.

Havelberg/Waldfrieden - Es ist erst gut eine Woche her, dass ein Taxifahrer in Havelberg eine Seniorin vor großem finanziellen Schaden bewahrt hat. Die 84-Jährige hatte einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten erhalten, weil ihr Schwiegersohn einen Unfall gehabt habe und ihre Tochter im Gefängnis sitze. Sie sollte 50.000 Euro an einen Taxi-Fahrer übergeben, um den beiden zu helfen. Zum Glück fiel dem Taxi-Fahrer dieser Betrug auf. Er warnte die Seniorin und bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.