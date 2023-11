Ehrenamt Prämien für Feuerwehrleute im Elbe-Havel-Land in Prüfung

Mit Prämien für Atemschutzträger und Teilnahme an Ausbildungen soll der Dienst in der Feuerwehr im Elbe-Havel-Land attraktiver gemacht werden. Diskutiert wurde im Verbandsgemeinderat in Schönhausen auch über ein neues Ausbildungsmodell.