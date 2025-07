Maler, Grafiker und Dichter Henry Korwald aus Kamern zeigt erstmals in Havelberg im Arthotel „Kiebitzberg“ seine Bilder. Was die Werke auszeichnet.

Premiere in Havelberg: Warum Kunst zu den Leuten muss

Kunstausstellung in Havelberg

Künstler Henry Korwald aus Kamern in seinem Atelier, in dem seine Werke entstehen.

Havelberg. - „Kunst muss hinaus zu den Leuten. Wenn sie nur im Atelier hängt, sieht es niemand“, sagt Multitalent Henry Korwald aus Kamern im Landkreis Stendal. In Havelberg wird seine Kunst erstmals unter dem Titel „Jenseits des kleinen Abgrundes“ im Arthotel „Kiebitzberg“ ab Sonnabend, 2. August, zu sehen sein. Henry Korwald ist gespannt auf die Premiere: „Große Räume für Kunst gibt es nur wenige in der Region.“ Was seine Werke auszeichnet.