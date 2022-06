„Pro Krankenhaus Havelberg“ demonstriert am Donnerstag in Klietz

Jeden Donnerstag protestiert der Verein „Pro Krankenhaus Havelberg“ für eine vernünftige Gesundheitsversorgung im Elb-Havel-Winkel. Am 9. Dezember findet die Demo in Klietz statt.

Havelberg/Klietz - Noch einmal in diesem Jahr laden die Mitglieder von „Pro Krankenhaus Havelberg“ zu einer auswärtigen Demonstration ein. An diesem Donnerstag, 9. Dezember, ist um 15 Uhr Treffpunkt an der Kirche in Klietz. Von dort führt ein Protestmarsch durchs Dorf. Interessierte sind herzlich eingeladen, sagt Anke Görtz. Für Havelberger stehen Mitfahrgelegenheiten zur Verfügung. Treff ist um 14.30 Uhr am Domplatz.