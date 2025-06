Am Pfingstsonntag legt der Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ aus Lauenburg im Havelberger Hafen an.

Havelberg. - Die Faszination Dampfschiff lässt sich vom 6. bis 23. Juni auf Elbe und Havel intensiv erleben. Der vor 125 Jahren gebaute Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ verlässt seinen Heimathafen Lauenburg/Elbe und macht sich auf den Weg nach Dresden. Wer das Jubiläum mitfeiern möchte, kann einfach an Bord gehen: Auf der Hinfahrt kann jede Tagesetappe einzeln gebucht werden. Die Rückfahrt wird als Pauschalreise angeboten, informiert das Herzogtum Lauenburg.

Erste Etappe bis Dömitz

Am Freitag, 6. Juni, wird der Anker gelichtet: Der Raddampfer startet flussaufwärts durch das Unesco-Biosphärenreservat Elbe und fährt bis nach Dömitz. Am nächsten Tag erreicht er Wittenberge. Am Pfingstsonntag ist die Hansestadt Havelberg Ziel der Fahrt. Die bewusst kurz gewählte Etappe ermöglicht einen ausgiebigen Stadtrundgang.

Besichtigung in Dresden möglich

Über die Havel und ihre nahezu intakte Naturlandschaft, über mehrere Seen und Schleusen führt die Fahrt Pfingstmontag weiter nach Brandenburg an der Havel. Magdeburg folgt. Am 14. Juni passiert der Jubilar am Flusskilometer 57,4 der Elbe seinen Geburtsort, das ehemalige Gelände der Dresdner Maschinenbau und Schiffswerft AG. Gegen 16.30 Uhr ankert der „Kaiser“ in Dresden und lädt am 15. Juni alle Schifffahrtsfans von 10 bis 18 Uhr zu einer Besichtigung ein.

Einziges deutsches Binnenschiff mit Poststelle an Bord

Die Besatzung um Kapitän Markus Reich weist darauf hin, dass das Dampfschiff weitestgehend im Originalzustand erhalten ist, was in Hinsicht auf Barrierefreiheit zu Einschränkungen führt. Vielleicht tröstet darüber aber hinweg, dass der „Kaiser Wilhelm“ die einzige Schiffspoststelle auf einem deutschen Binnenschiff beherbergt, heißt es weiter in der Ankündigung. Postkarten werden dort gestempelt und weitergeleitet.

Näheres zur genauen Strecke, zu Fahrzeiten, Buchungen und Preisen erfahren Interessierte im Internet unter raddampfer-kaiser-wilhelm.de.