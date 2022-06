Rat Schönhausen muss entscheiden: Ackerland oder Solarfelder?

Vor- und Nachteile eines Solarparks, wie er an der ICE-Trasse bei Schönhausen beantragt ist, listete ein vom Gemeinderat gebildeter Arbeitskreis auf. Die Räte wollen am 25. November ´dazu einen Grundsatzbeschluss fassen.

Schönhausen - Der vom Gemeinderat gebildete Arbeitskreis unter der Leitung von Peter Hackel hatte es sich nicht leicht gemacht: Auf den insgesamt vier Zusammenkünften trugen die sieben beteiligten Ratsmitglieder sowie fünf interessierte Bürger alles zusammen, was zum Thema Solarpark zu bekommen war. Im Rat war man sich einig gewesen, unvoreingenommen an die Thematik heranzugehen, alle Vor- und Nachteile aufzulisten und erst nach eingehender Prüfung dieser zu entscheiden. Was heute auf der Ratssitzung im Bürgersaal per Beschluss erfolgen soll.