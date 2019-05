Im Havelberger Rathaus ging es wieder einmal sehr musikalisch zu.

Havelberg l „Mi tango querido – Eine Liebeserklärung an den Tango“, lautete am Sonntagabend das Motto beim Rathauskonzert des Havelberger Vereins „Kunst im Rathaus“. Mit einer Auswahl an Kompositionen, zum Beispiel von Astor Piazzolla, Angel Villoldo, Osvaldo Pugliese, Pablo Vazquez und auch von eigenen Titeln wussten Bettina und Wolfram Born die volle Aufmerksamkeit des Publikums im Rathausfestsaal auf sich zu lenken. Sie sind übrigens keine Unbekannten in dieser Veranstaltungsreihe: Zuletzt gastierten sie im Jahr 2016 an gleicher Stelle. Wie abwechslungsreich Tango sein kann, das interpretierten Bettina Born (am „Schifferklavier“) und Wolfram Born (am Piano) am Sonntagabend sehr eindrucksvoll. Mal gemeinsam, mal solo. Mal romantisch, mal rhythmisch-heiter, mal konzertant und auch mal als Ballade.

Viel Beifall für die Künstler

Die rund 40 Zuhörer honorierten jedes Stück mit großem Beifall und entließen die beiden Künstler, die aus Jena stammen, auch nicht ohne Zugabe.