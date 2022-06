Tomaten von Oben? Rehberger steigt zur Ernte aufs Dach

Die Messlatte zeigt die Höhe ganz genau an: Viereinhalb Meter kletterte diese Tomatenpflanze von Andreas Mai in den Himmel.

Rehberg - Der Rehberger besitzt zwei Pflanzen, die viereinhalb Meter hoch in den wolkenlosen Spätsommerhimmel ragen. Eine davon wächst in einem Eimer voller Erde am Wohnhaus, die andere, ebenso lange, steht im Hochbeet am Zaun. Die genaue Höhe zeigt eine Messlatte, welche er von Hans-Jürgen Röhrmann geborgt hat. Bei einer Pflanze hatte der Wind den Stängel umgeknickt, inzwischen hat sie den Rückstand wieder augfgeholt.