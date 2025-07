Minister Armin Willingmann (von links) übergab mit Robert Brandt und Marko Mühlstein Urkunden und Tafeln zur Auszeichnung Havelbergs als Energie-Kommune an Sebastian Horn und Mathias Bölt.

Havelberg. - Windenergie ist das Reizthema in Havelberg, das in den zurückliegenden Monaten für viel Streit gesorgt hat. Doch hat das Thema erneuerbare Energien der kleinen Stadt an Elbe und Havel auch eine Auszeichnung eingebracht. Havelberg ist eine von bundesweit 200 Energie-Kommunen.