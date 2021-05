Riesige Betonquader schweben in Warnau am Kranhaken

Drei neue Fertiggaragen aus Beton stehen seit Freitag an der Feuerwehr in Warnau. Sie werden als Materiallager benötigt, zwei von der Feuerwehr und eine von der Kita.

Die Fertiggaragen aus Beton wurden am Freitag an der Feuerwehr in Warnau aufgestellt. Ein Autodrehkran aus Stendal hob sie vom Tieflader.

Warnau - Drei riesige Quader aus Beton schwebten am Freitag vorm Warnauer Feuerwehrgerätehaus am Haken eines Autodrehkranes aus Stendal auf ihre Stellplätze. Es waren Fertiggaragen, welche in Betonwerken in Groß Ammensleben bei Magdeburg sowie in Nürnberg gefertigt wurden. Auf Tiefladern wurden sie nach Warnau transportiert.

Zwei der Garagen sind für die Feuerwehr bestimmt, die dritte wird nun von der benachbarten Kindertagesstätte genutzt. Für den Zugang war ein Hügel, der sich zuvor an jener Stelle befunden hatte, abgetragen worden.

Elektrik, Tore und Türen schon installiert

Die in Nürnberg gefertigte Garage ist etwas größer, denn in ihr sollen unter anderem die Schränke der Wehr aufgestellt werden, auch die Schläuche sollen hierin unter anderem gelagert werden. In allen Garagen ist die Elektrotechnik bereits vorinstalliert – so befinden sich Schalter und Leitungen an den Wänden, das Ganze muss ebenso wie die Dachentwässerung nur noch angeschlossen werden. Auch Fenster, Türen und Tore waren schon montiert.

Die Garagen stehen auf kleinen schwarzen Kunststoffpuffern auf den Betonfundamenten. Letztere hatte die örtliche Firma BWT Gala-Bau vor einigen Wochen gefertigt, deren Geschäftsführer Michael Kruse war beim Aufstellen der Garagen mit vor Ort. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Einheitsgemeinde Havelberg – dessen Mitarbeiterin Ines Birkholz schaute beim Aufstellen ebenfalls vorbei.

26 Tonnen Beton am Kranhaken

Zuerst wurde die größte Garage aufgestellt, hierbei hatte der Kran 26 Tonnen Gewicht am Haken. Der Platz vorm Gerätehaus reichte gerade so für die schwere Technik aus, der Tieflader musste schließlich ja auch bis unmittelbar an den Zaun heran fahren. Zudem hatten sich einige Warnauer eingefunden, darunter auch Angehörige der Feuerwehr.

Wegen der kalten Witterung hatten sich die Arbeiten etwas verzögert, war von Amtsleiter André Gerdel in der Stadtverwaltung zu erfahren. Zudem hatte es wie in vielen Wirtschaftszweigen coronabedingte Engpässe bei den Zulieferern gegeben. Insgesamt 35000 Euro hatte die Einheitsgemeinde Havelberg für die drei Warnauer Garagen in ihrem Etat eingeplant.

Das Aufstellen der Garagen ist nicht die einzige Maßnahme, welche hier in Warnau geplant ist. Auch der Spielplatz im Außenbereich der Kindertagesstätte soll noch umgestaltet werden, der konkrete Umfang ist allerdings von den städtischen Finanzen abhängig. Die neuen Spielgeräte für die Kita stehen jedenfalls schon bereit, teils wurden sie bereits im Vorjahr gekauft und im Bauhof eingelagert.

Mit dem Aufstellen der neuen Geräte – unter anderem ein Trampolin sowie eine Wippe – sollen auch manche der vorhandenen Geräte wie der Marterpfahl, das Klettergerüst und ein Häuschen umgesetzt werden. Der Sandkasten wird etwas verkleinert, reicht das Geld, sollen auch ein kleiner befestigter Rundkurs für die Bobbycars sowie eine Matschanlage entstehen. Ein Hingucker ist zudem der alte Blechkahn auf der Wiese vor dem Gebäude, die Blumen darin werden von den Kindern ebenso eifrig gepflegt wie die Obst- und Gemüsepflanzen in den beiden Hochbeeten.