Rotary plant Neustart auch in Havelberg ab 1. Juli 2022

Havelberg. Es ist still geworden um den Jugendaustausch des Havelberger Rotary Clubs. Was allerdings nicht daran liegt, dass es keine Bewerber dafür geben würde. Die Ursache liegt vielmehr darin begründet, dass seit dem Beginn der weltweiten Corona-Krise auch bei Rotary die Notbremse gezogen worden ist. „Die jungen Leute im Austauschjahr einem hohen Ansteckungsrisiko auszusetzen, das können und wollen wir nicht verantworten. Gegenüber den Schülern nicht und vor allem nicht gegenüber ihren Eltern. Die Sicherheit hat auch für Rotary-International oberste Priorität“, erklärt Wolfgang Schürmann, Jugendbeauftragter des Havelberger Rotary-Clubs.

Die Sicherheit steht an erster Stelle

Die Folge davon ist, dass zwei junge Bewerber aus Sandau - Johannes Tetzel für das Jahr 2020 und Tim Strawinsky für das Jahr 2021 - ihre vorgesehenen Austauschjahre nicht antreten konnten beziehungsweise können. Johannes Tetzel zum Beispiel hätte sich ansonsten jetzt - gut vorbereitet - in Russland aufgehalten.

Aus der Region war Thea Friedebold aus Ferchels die Letzte, die das Programm in Anspruch genommen hat. Sie hat das Jahr 2016/2017 in Peru verbracht und kann darüber tolle Dinge berichten. Natürlich hat sie sich super weiterentwickelt. Nicht nur Spanisch ist kein Problem, auch Englisch lernt man nebenbei mit, da man oft zu anderen Jugendlichen aus anderen Ländern Kontakt hat. Nach ihr machten sich Bewerber/innen aus der Havelberger Region aber erst einmal rar. Mit den beiden Jungs aus Sandau standen nun wieder zwei Austauschschüler in den Startlöchern. Die Corona-Pandemie machte ihnen jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung und damit vielleicht auch durch ihr möglicherweise größtes Lebenserlebnis.

Australierin war letzte Gastschülerin in Havelberg

Andererseits stagniert aus den genannten Gründen derzeit auch der umgekehrte Jugendaustausch nach Havelberg. Als vorerst letzte Austauschschülerin konnte im Jahr 2017 Jacqui Honeywell aus Australien in der Havelstadt begrüßt werden. Mittlerweile sind fast vier Jahre ins Land gegangen.

Wie es mit dem Jugendaustausch nach der Pandemie weitergehen soll, dazu steht der örtliche Rotary Club in ständigem Kontakt mit dem Jugenddienst-Vorsitzendem von dem auch für Havelberg zuständigen District 1800, Stefan Karnop. In einem Schreiben teilt dieser unter anderem mit: Die Bewerber für den Jahresaustausch 2021/2022 sind „in einem Online-Meeting über die Entscheidung informiert worden, dass der Jahresaustausch vorerst bis zum 30. Juni 2022 ausgesetzt wird. ... Ich bedaure das zutiefst. Völlig überraschend kommt die Entscheidung aber auch nicht. Wer die weltweite Lage im Hinblick auf die Pandemie beobachtet, wird mir sicher zustimmen.“

Bewerbern sollen neue Termine angeboten werden

Stefan Karnop will aber auch Hoffnung machen. „Jetzt gilt es, den Bewerbern zu helfen, die Enttäuschung zu überwinden und den Blick nach vorn zu richten“, wendet er sich auch an die Havelberger Rotarier. „Bietet ihnen bitte an, soweit es in die Schulablauf- und Lebensplanung passt, gegebenenfalls ab dem Sommer 2022 in den Austausch zu gehen oder gar nach dem Abitur, wenn das mit dem Alter noch einigermaßen passt.“ Das wäre dann bis zu 18 Jahren, in Ausnahmefällen noch bis zu 19 Jahren möglich. „Ich werde mich auch für individuelle Lösungen einsetzen“, versichert der Jugenddienst-Vorsitzende des Districts. Er spricht von „einem Neustart am 1. Juli 2022“. Diesen gelte es gut vorzubereiten. „Seit dem vergangenen Jahr waren wir immer gezwungen, diesen Neustart Stück für Stück nach hinten zu verschieben. Ich hoffe, dass das 2022 nicht noch einmal passieren muss“, macht Wolfgang Schürmann deutlich. Er verweist übrigens darauf, dass sich Bewerber für den Jugendaustausch aus dem Gymnasium oder der Sekundarschule stets bei ihm melden können. Am besten telefonisch unter der Rufnummer 039387/59832.

Rotex-Treffen fallen ebenfalls aus

Von der Corona-Pademie sind auch die jährlichen Treffen der Rotary- Jugendorganisation Rotex in Havelberg betroffen. Nach 2020 wird es auch in diesem Jahr keines in der Domstadt geben. Knapp über 100 junge Leute aus der ganzen Welt nahmen immer an diesen dreitägigen Treffs teil, zu denen unter anderem ein Nachtbaden, eine Paddeltour nach Nitzow, Besuche im Haus der Flüsse und ein Grillabend gehörten.