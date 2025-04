Zehn Jahre seit der Buga in der Havelregion sind für Havelbergs Bürgermeister ein guter Grund für einen Besuch in Rathenow.

Bundesgartenschau in Havelberg

Der Dechaneigarten am Dom in Havelberg war zur Buga 2015 völlig neu gestaltet worden.

Havelberg. - Die Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion ist auch zehn Jahre nach der Eröffnung in Havelberg präsent, sagt Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos). „Ohne die Buga hätte es die vielen Investitionen nicht gegeben.“ Als ausbaufähig sieht er die Zusammenarbeit der damals fünf beteiligten Kommunen an. Mit Rathenow hat er deshalb Kontakt aufgenommen.