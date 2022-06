Scharlibber Wehr feiert im Mai ihr Jubiläum

Zwei Jahre ist es her, dass sich die Feuerwehrleute aus dem Klietzer Ortsteil Scharlibbe zur Jahreshauptversammlung trafen. Weshalb Wehrleiter Arnim Glimm einiges zu berichten hatte.

Scharlibbe - Runde 90 Jahre alt wird die Ortsfeuerwehr Scharlibbe in diesem Jahr. Das Jubiläum soll beim Dorffest am 28. Mai mit gefeiert werden, kündigte Arnim Glimm an. Einzelheiten stehen noch nicht fest, dem Wehrleiter schwebt unter anderem ein Gaudiwettkampf mit benachbarten und befreundeten Wehren vor. Auch ein Feuerwehrball soll dieses Jahr wieder stattfinden.