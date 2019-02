Die drei 4. Klassen der Havelberger Grundschule beteiligen sich am Projekt "Schüler machen Zeitung", kurz: SchmaZ junior.

Havelberg l Zwei Wochen lang gibt es um die 60 Zeitungsleser mehr: Die Mädchen und Jungen der Havelberger Grundschule „Am Eichenwald“ beteiligen sich an „SchmaZ junior“ – Schüler machen Zeitung. Bevor sie sich allerdings selbst als Reporter aufmachen, um zum Beispiel in der Schule oder in Sportvereinen eigene Geschichten zu recherchieren und zu schreiben, erhielten sie zum Projektstart Besuch von der Volksstimme. Andrea Schröder berichtete zunächst den Klassen 4a und 4c von Karin Schönfeld und Karin Köppe Wissenswertes über die Zeitung und was alles dazu gehört, bis frühmorgens eine aktuelle Ausgabe des Elb-Havel-Echos in der Zeitungsröhre steckt. Im Anschluss war die 4b von Klassenlehrerin Annette Riemann an der Reihe.

Jeden Tag bekommen die Schüler die Volksstimme in die Schule geliefert. Etliche von ihnen lesen auch zu Hause öfter Zeitung. Zum Beispiel, wenn Berichte über Ereignisse an der Schule oder in Vereinen zu finden sind. „Ich lese gern vom Judo, denn da mache ich mit“, sagte Laura. Ibrahim erzählte von Sportfesten an der Schule, Willi von Aktivitäten in der Jugendfeuerwehr. Die Kinder hatten viele Fragen. Zum Beispiel, ob es schon vorgekommen ist, dass gar keine Zeitung erschienen ist. Die Redakteurin berichtete vom Sturm Kyrill, der zumindest dafür sorgte, dass nicht alle vorbereiteten Artikel am nächsten Tag in der Zeitung gestanden haben. Die Kinder haben sich bereits Gedanken gemacht, über was sie selbst schreiben könnten. Louis möchte über die Musikschule in Kyritz schreiben, in der er Klavierunterricht bekommt. Ferdinand würde gern den Klimawandel thematisieren, Denisa Tierhaltung und Tierschutz. Mani will sich den Schulrekorden widmen, Roby der Ausbildung zur Rettungsschwimmerin bei der Wasserwacht, Virginia der Leichtathletik in Havelberg. Geplant haben die Klassen auch einen Besuch in der Redaktion, um zu erfahren, wie die Zeitung am Computer entsteht.