Ob das große Sommerturnier des Schönhauser Reitvereins stattfinden kann, wird anhand der aktuellen Corona-Lage im Juni entschieden.

Schönhausen l Die Mitglieder des Schönhauser Reitvereins „Fürst Bismarck“ vertrauen ihrem Vorstand. Auf der Jahreshauptversammlung, die kurz vor den Versammlungsverboten stattfand, schenkten sie allen erneut Kandidierenden wieder ihre Stimme.

Bevor es zur Wahl kam, ließ der Vorsitzende Jürgen Mund die letzte Zeit Revue passieren: Kernpunkte im Jahresverlauf bleiben das Sommerturnier, die Kremserfahrt für die Sponsoren und Helfer im Herbst sowie das Weihnachtsreiten im Dezember. Der Ablauf hat sich etabliert, dennoch gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Wie in den vergangenen beiden Jahren die beiden Plätze trotz Hitze und Trockenheit reitbar zu halten.

„Weiterhin bleibt es eine große Herausforderung, die Vereinbarung von Profis, Amateuren und Nachwuchs im Turniergeschehen unter einen Hut zu bekommen. Dazu muss die Ausschreibung entsprechend gestaltet werden. Dies wird zunehmend schwierig – nicht nur in unserem Verein – durch abnehmende Starterzahl. Es ist auch klar, dass dies ohne gutes Sponsoring nicht möglich ist. Bereits große etablierte Turniere werden ausfallen oder deren Stattfinden ist noch in Frage gestellt – mangels Finanzierung und Helfer. Dies sollten wir hier in Schönhausen zu verhindern versuchen, da es auch für die Region einen großen Einbruch darstellen würde, wenn unser Turnier nicht mehr stattfände.“

Alle Vorbereitungen getroffen

Die Ausschreibung für das Turnier Mitte Juni läuft, Helfer der Feuerwehr und des SV Preußen sind nach ihrer erneuten Zusage fest eingeplant. Es werden auch Schulungen für Parcourshelfer durchgeführt, in denen vermittelt wird, wo man zu stehen hat und wann man loslaufen muss, wenn eine Stange fällt. „Dennoch ist die Turniervorbereitung kein Selbstläufer und erfordert viel Einsatz. Wir haben einen guten Ruf zu verteidigen. Viele Vereine wie Landfrauen, Chor, SV Preußen, Feuerwehr, werden aktiv, was auch die Bedeutung für den Ort deutlich werden lässt.“ Wegen der aktuellen Corona-Krise das Turnier jetzt schon abzusagen, hält Jürgen Mund für verfrüht, „wir warten ab, wie sich alles entwickelt. Absagen können wir auch Anfang Juni noch, Nennungsschluss ist eine Woche vor dem Turnier“, sagt er gestern am Volksstimme-Telefon.

Auch die Reithalleneinweihung des Stalls Seeger erwähnte Jürgen Mund. „Es war ein tolles Fest und wir wünschen dem Betreiber sowie den Einstallern viel Erfolg. Es ist eine weitere Bereicherung für den Reitsport in Schönhausen und Umgebung.“ Platzwart Lutz Seeger feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag. Neben Glückwünschen gab es die silberne Ehrennadel vom Präsidenten des Landesverbandes – das ist Jürgen Mund – sowie einen Präsentkorb vom Verein.

Wieder eine Voltigiergruppe

Im Jahresrückblick fand die Kremserfahrt im November Erwähnung. Sie war für die Sponsoren und Helfer zwar sehr verregnet, aber trotzdem herrschte eine gute Stimmung. Für das Weihnachtsreiten sagte der Vorsitzende nochmals Dankeschön an Luise Nyenhuis für die Organisation. „Die Ränge waren voll und es gab ein tolles Programm. Es war eine gute Idee, den Kindergarten mit einzubeziehen.“

Es ist dem Reitverein gelungen, wieder eine kleine Voltigiergruppe zu gründen. Ein großer Dank geht an Andrea Lyhme für ihren Einsatz.

Zum Abschluss dankte Jürgen Mund allen Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz und auch für das soziale Engagement.

Schriftführerin Nancy Braunschweig gab einen Überblick über die Entwicklung der Mitgliederzahl 2019. Es gab elf Austritte und 14 Neuzugänge, so dass die Mitgliederzahl bei 105 liegt – davon 23 Kinder/Jugendliche unter 18 und drei Ehrenmitglieder über 80 Jahre.

Dann erfolgte die Wahl:

Vorsitzender: Jürgen Mund

1. Stellvertreter: Fred Jäger

2. Stellvertreter: Barbara Bleis

Kassenwart: Florian Selbig

Beisitzer Kassenwart: Jaqueline Mund, Linda Behrend

Schriftführer: Nancy Braunschweig

Ausbildungsleiter: Ilka Witte

Jugendwart: Dorit Nyenhuis

Beauftragter Turniersport: Tino Seeger

Beauftragter für Freizeit- und Breitensport: Kathleen Neuber-Schwaschak

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit: Luise Nyenhuis

Beauftragter für Anlagen und Geräte: Lutz Seeger

Beisitzer: Siegfried Nahrstedt

Ehrenrat: Erika Bauch, Klaus Witte, Hubertus Kraatz.