Feuerwehr-Jubiläum Schollener Aktive feiern ihr Juiläum mit vielen Gästen

Die Jahreszahl 1892 prangt an der Fassade des Gerätehauses in Schollene: Das 130-jährige Bestehen der freiwilligen Feuerwehr wurde am Sonnabend mit vielen Gästen gefeiert.