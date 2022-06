Schönfelder sind Vorreiter

Schönfeld - In Schönfeld gab es jetzt eine ganz besondere Premiere im Landkreis: An der Bushaltestelle am Verkehrsteiler zeigt eine LED-Tafel die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge an. Stimmt deren Tempo, ist auf der Tafel „Danke“ zu lesen, ist der Fahrer zu schnell, blinkt ein rotes Warnschild auf. Eine solche Tafel wurde im Landkreis erstmals eingesetzt.