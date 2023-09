Freizeitangebote für Familien leben vom Ehrenamt. Training in kleinen Orten im Kreis Stendal mit Vielfalt. Jung und Alt können sich für selbe Sportart begeistern.

Trainingsgruppe in Schönhausen mit Familie Burggraf in der Mitte, rechts stehen Constanze Kämpfer und ihre Tochter Marie.

Schönhausen - Nach den Werten aus der Umfrage zur Lebensqualität für Familien liegen Sport- und Freizeitangebote im Mittelfeld. Schaut man in den ländlichen Raum, sollte es noch schlechtere Werte geben. Aber es gibt regionale Unterschiede. Wie in anderen Bereichen auch, hängt viel von örtlichen Einrichtungen und vom ehrenamtlichen Engagement der Leute vor Ort ab. Und daher ist es nicht verwunderlich, dass Einwohner in Schönhausen sich sehr zufrieden über ihre Möglichkeiten für Familie, Sport und Freizeit äußern.