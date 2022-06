Schönhauser „Village Boys“ sind wieder auf Tour

Schönhausen - Nach langer coronabedingter Zwangspause haben die Musiker bereits auf ein paar Feiern für gute Stimmung gesorgt, nun stehen auch Konzerte auf städtischen Festen an: am Sonnabend, 4. September, ab 19.30 Uhr beim Rathenower Stadtfest (an ihren Auftritt schließt sich um 22 Uhr die „Das rote Pferd“-Show mit Markus Becker an), am Freitag darauf beim Stadtfest in Bad Schmiedeberg und einen Tag später beim Dorffest bei Pritzwalk.