Helmut Hähnel hat am Montag in Havelberg bereits auf 101 Lebensjahre zurückgeblickt.

Havelberg. - Am 13. Mai 1923 auf die Welt gekommen ist Helmut Hähnel. Was bedeutet, dass er am Montag 101 Jahre alt geworden ist. Damit ist er im Evangelischen Seniorenzentrum Havelberg, in dem er lebt, nun der älteste Bewohner. Es gibt hier noch eine Frau Huhn, die ebenfalls auf ein sehr langes Leben zurückblicken kann, doch sie ist „erst“ 100 Jahre alt.