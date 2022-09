So schützen sich die Schüler aus Klietz vor Gefahren

Schnell das Weite suchen: Wenn ein Fremder sich Kindern mit dem Auto nähert, sollten diese sich immer am Vorderrad des Autos aufhalten, weil die Türe dann eine Barriere darstellt. So können die Kinder schneller entkommen oder Hilfe holen.

Klietz - Ein Auto hält neben einem Kind. Der Fahrer lässt das Fenster herunter und fragt es nach dem Weg. Als es sich nähert, packt er das Kind und will es in sein Auto ziehen. Die Situation klingt wie der schlimmste Albtraum aller Eltern, doch so etwas kann passieren. Damit die Kinder darauf vorbereitet sind, gibt es Kurse, die der Aufklärung dienen und den Kindern wertvolle Tipps an die Hand geben, wie sie sich selbst verteidigen können.