Tourismus, Wirtschaft und Verkehr waren die Themenbereiche des zweiten Treffens des Arbeitskreises zum Stadtentwicklungskonzept.

Havelberg l 11.620 Besucher in der Touristinformation, 21.403 im Dom und 5191 im Prignitz-Museum – das sind Tourismuszahlen aus der Hansestadt Havelberg für das Jahr 2020. Das war durch die Corona-Regelungen eingeschränkt, weil die Einrichtungen längere Zeit geschlossen bleiben mussten. 2019 lagen die Zahlen in allen drei Einrichtungen deutlich höher, wie Zahlen zeigen. „Die Raumplaner“ aus Berlin, die die Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2035 (ISEK) für die Hansestadt begleiten, haben ein Zahlenwerk aufgestellt, das die Entwicklung seit 2011 bei der letzten Fortschreibung des ISEK aufzeigt. Hinzu kommt das Haus der Flüsse, das im Buga-Jahr 2015 neu eröffnet worden ist. Dort wurden in dem Jahr 160.000 Besucher begrüßt, 2016 waren es 17.928 und in den Folgejahren 14.817, 12.940, 15.953 und 9013.



Weitere Zahlen, die als Diskussionsgrundlage für den Arbeitskreis zum Thema Tourismus dienten, sind die der Kurtaxe, die seit 2018 in der Hansestadt direkt erhoben wird, und die Verweildauer der Touristen. 2018 übernachteten 32.615 Urlauber in Hotels, Pensionen oder auf dem Campingplatz, 2019 waren es 37.770 und 2020 36.322. Die Verweildauer lag fast durchgehend seit dem Jahr 2011 im Schnitt bei 1,9 Tagen. 2018 waren es zwei Tage, 2019 dann 1,7 Tage.



Rausreißer in allen Bereichen war natürlich das Jahr der Bundesgartenschau. Im Jahr darauf profitierte die Stadt noch von der Buga, da gab es in der Touristinfo und im Dom die höchsten Zahlen im Zeitraum 2011 bis 2020. Das Museum hatte aufgrund der Sanierung des Westflügels und der damit verbundenen temporären Schließzeiten weniger Besucher.



Die Bestandsanalyse hatte das Planungsbüro den Mitgliedern des Arbeitskreises wieder per Video vorab als Diskussionsgrundlage geschickt, damit das Treffen in Zeiten von Corona kürzer gehalten werden kann. Dennoch wurden es knapp drei Stunden, in denen die Vertreter aus verschiedenen Bereichen der Stadt im Arthotel die Themen diskutierten. Mit eingeflossen sind auch erste Ergebnisse aus der Bürgerbefragung, die im Internet und per Fragebogen stattgefunden hatte, berichteten Sabine Slapa, Geschäftsführerin der Raumplaner, und Mitarbeiter Simon Grimm. 260 Beiträge hatte es im Internet gegeben, zudem 34 Fragebögen.



Gesamtpaket der vielen Angebote fehlt

Zum Thema Tourismus sprachen sich Teilnehmer zum Beispiel dafür aus, Tagestourenkonzepte zu erarbeiten, den Naturtourismus zu fördern und spezifische Angebote für Zielgruppen zu entwickeln. Naturlehrpfad und ein Leitsystem für Wanderrouten gehören zu den Vorschlägen.



Zu den Zahlen gab Amtsleiter André Gerdel zu bedenken, dass sie nicht alles widerspiegeln. „Touristenströme zu messen, ist nicht einfach. Nicht alle Übernachtungen sind meldepflichtig und nicht jeder Besucher geht in die Touristinformation“, nannte er Beispiele. Wichtig sei zu erfahren, welche Ansprüche Touristen heute haben.



Damit wäre es möglicherweise machbar, die Urlauber länger in der Stadt und der Region zu halten. Ein wichtiges Thema, wie sich in der Diskussion herauskristallisierte. Andreas Lewerken vom Arthotel Kiebitzberg kritisierte, dass der Urlauber hier nicht viel habe, was er erleben könne. Er regte an, die Historie der Stadt als Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben. „Die Stadtinsel ist tot, was soll ich hier?“, sei ein oft gehörter Satz von Urlaubern, ergänzte Renate Lewerken. Das größte Handicap sei ein fehlendes Marketingkonzept, das alles aufzeigt und vernetzt, was es hier gibt.



Dass das gar nicht so wenig ist, machte Kämmerin und Bauamtsleiterin Petra Jonschkowski deutlich und nannte etwa das Haus der Flüsse, das Freibad und Angebote von Vereinen, die neben den klassischen Zielen wie Dom und Museum Besucher anlocken. „Ein Gesamtpaket fehlt, das ist das große Makel“, schätzte sie ein.



„Wir müssen Punkte in der Stadt schaffen, wo die Menschen bleiben. Wir brauchen keine Blumentöpfe auf der Stadtinsel, sondern Sitzplätze. Es müssen mehr Freiflächen entstehen, nicht so viele Parkplätze für die Autos“, regte Andreas Lewerken an und nannte den Markt mit Springbrunnen, Bäcker und Bilderbuchcafé, wo Menschen sich gern aufhalten. „Eine Erholzone statt Parkplätze am Markt wären gut“, sagte Frank Ermer, Vorsitzender des Heimatvereins und Gästeführer. Museumsleiterin Antje Reichel brachte den Slawendorf-Spielplatz als Ort ins Gespräch, an dem sich Leute schon jetzt gern aufhalten.



Diskussionsthema war auch die Gastronomie auf der Stadtinsel, wohlwissend, dass dies ein schwieriges Thema ist. Ralf Dülfer, Vertreter der Bundeswehr und Kirchengemeinde, sprach von Sommerabenden, wo Urlauber ein gewisses Flair suchen, um gemütlich zu sitzen. „Im Sommer reicht die Gastronomie auf der Stadtinsel nicht aus.“



Möglichkeiten, am Abend was zu unternehmen

Antje Reichel: „Touristen vermissen die Möglichkeit, am Abend was zu unternehmen. Sie wollen zum Beispiel einkehren in eine kleine Kneipe.“ Dass es wirtschaftlich sein muss für den Gastwirt, machte André Gerdel deutlich und berichtete vom Bemühen der Stadt, wieder Leben in den seit Jahren leerstehenden Ratskeller zu bringen. Vielleicht ließen sich neue Konzepte entwickeln, die Angebote verknüpfen, sagte Sabine Slapa und nannte etwa einen Buchladen, in dem abends zum Glas Wein geladen wird, als Anregung.



Eine Plattform im Internet, die alle Angebote bündelt, und auch eine App brachte Stadtrat Lars Braunsdorf (Bündnis Stadt-Land) ins Spiel. Zumindest im Internet gibt es das bereits, etwa auf der Stadtseite. Ein Problem ist die Verlässlichkeit, denn nicht jeder Anbieter teilt Änderungen sofort mit. Eine gute Idee war die vor Jahren angebotene Nummer1-Städte-App, erinnerte Gewerbetreibender André Peter. Jedoch sei sie leider versandet.



Sachen neu zu denken, war ein Stichwort, das sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend zog. Die Raumplaner nehmen alles auf und erarbeiten ein Konzept. Aktuell läuft eine Befragung der Vereine. In der Scabellstraße ist weiterhin die ISEK-Ausstellung zu sehen. Kinder und Jugendliche sollen ebenfalls beteiligt werden.