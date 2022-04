Störche landen in Kuhlhausen mit Verspätung und sind erschöpft

Recht spät sind die Störche in diesem Jahr in der Havelberger Ortschaft Kuhlhausen zurückgekehrt. Der erste sah bemitleidenswert aus, erschöpft und dreckig. Woran liegt das?

Elb-Havel-Winkel - Sie sind wieder da! Am 9. und 11. April haben die Störche in Kuhlhausen das Nest an der Havelberger Straße gegenüber dem alten Pfarrhaus bezogen. Sie sind spät angekommen und ziemlich mitgenommen.