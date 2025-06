Ein nächstes Sturmtief sorgt am Donnerstag, 26. Juni, für mehr als 20 Feuerwehreinsätze östlich der Elbe. Welche Bereiche im Raum Havelberg am stärksten betroffen waren.

Nach Montag gab es am Donnerstag, 26. Juni 2025, den nächsten heftigen Sturm, der viele Bäume umgeknickt hat. Bei Warnau war eine große Linde auf die Landesstraße 2 gestürzt. Im Elb-Havel-Winkel hat es über 20 Einsätze gegeben.

Havelberg/Klietz. - Riesige Bäume mit dicken Stämmen knicken am Donnerstag um wie Streichhölzer. Nach Sturmtief „Ziros“ am Montag fegte am 26. Juni eine große Gewitterzelle über die Region hinweg. Orte im Bereich Gardelegen und Stendal sind besonders schwer betroffen. Aber auch östlich der Elbe sind die Schäden immens.