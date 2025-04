Radfahrer auf dem Elberadweg müssen aktuell eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Wehranlage am Vorfluter Gnevsdorf ist gesperrt.

Die Wehranlage am Gnevsdorfer Vorfluter ist ein beliebtes Ausflugsziel. Noch bis voraussichtlich 24. April ist sie jedoch gesperrt.

Gnevsdorf. - In dieser Woche haben am Gnevsdorfer Vorfluter Sanierungsarbeiten an der Wehranlage begonnen. Das hat eine Vollsperrung der Wehranlage zur Folge. Wie der Landkreis Prignitz auf seiner Internetseite informiert, sollen die Arbeiten bis zum 24. April abgeschlossen sein.

Öffentliche Verkehrswege und der Deichverteidigungsweg sind von der Maßnahme nicht betroffen, heißt es weiter. Die Querung des Gnevsdorfer Vorfluters ist allerdings nicht über die Wehranlage möglich. In Höhe des Zufahrtsbereiches bei Neuwerben im Bereich Sachsen-Anhalts werde auf die Sperrung hingewiesen, eine Umleitung für Radfahrer zwischen Gnevsdorf und Neuwerben ist ausgeschildert. Sollten sich die Bauarbeiten verzögern, wird die Straßenverkehrsbehörde informieren.

Die Wehranlage ist ein beliebter Ausflugsort. Dort fließt im Prinzip die Havel in die Elbe. Der Vorfluter ist ein künstlicher Kanal von rund elf Kilometern. Das Bauwerk wurden 1956 fertiggestellt. Jahrhunderte lang war das Gebiet zwischen Havelberg und Rathenow bis dahin von Überschwemmungen betroffen, weil die Elbe bei Hochwasser ihre Wassermassen in die Havel hineindrängte. Zu diesem Hochwasserschutz gehört auch die Wehrgruppe Quitzöbel.