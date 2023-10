In Sandau an der Elbe organisiert der Orts- und Kulturverein ein buntes Drachenfest. Die große Besucherzahl überrascht und erfreut den Verein und die Gäste.

Beim Drachenfest am Elbdeich in Sandau konnte man selbst Drachen bemalen, Hannes und Romy Melia zeigen ihr Modell.

Sandau - Der Einladung zum Drachenfest nach Sandau an den Elbdeich waren sehr viele Menschen gefolgt. Ein schönes Programm inklusive Drachenbasteln hatte der Orts- und Kulturverein Sandau organisiert. Dass an diesem Nachmittag bei Sonnenschein und guten Windbedingungen so viele Gäste kommen würden, war für alle eine Überraschung im positiven Sinn.

Die Kinder Hannes und Romy Melia waren mit den Eltern aus Kamern gekommen. Drachen bemalen, Kaffee und Kuchen, die Eltern freuten sich: „Es ist eine schöne Aktion hier in Sandau. Das Wetter passt. Wenn etwas los ist, kommen wir gern hierher.“

Für das Drachenbemalen war an diesem Tag Liane Bornemann mit Malzubehör vor Ort. Sie ist, was Bastelarbeiten angeht, eine Fachfrau und konnte den Kindern einige Tipps zum Malen verraten.

Am Kuchenstand war Antje Sülter-Damker anzutreffen und hatte viel zu tun. Wegen der zahlreichen Besucher gingen die selbst gebackenen Kuchen weg „wie warme Semmeln“. Es gab sieben Kuchenspenden. Heike Heller kümmerte sich um Grill und Bratwurst. Die Männer vom Orts- und Kulturverein hatten die Getränkeausgabe übernommen. Aufgrund des großen Andrangs am Nachmittag war jede helfende Hand willkommen. Familie Lange aus Sandau war mit den Enkelkindern am Deich: „Wir sind begeistert, so viele Menschen. Der Wind ist gut, nicht zu stark für die Kinder. Für große Lenkdrachen ist es zu wenig.“

Drachenfliegen ist ein schönes Hobby für Karin Wuttke aus Sandau. Foto: Max Tietze

Trotzdem hatten neben den Kindern auch Erwachsene Spaß am Drachenfest. Sie waren gefragte Starthelfer für die Kinderdrachen. Wenn die bunten Flieger erst einmal in der Luft waren, fiel es den Allerjüngsten leichter, nur mit einer Schnur den Drachen zu dirigieren. Karin Wuttke aus Sandau gehörte wohl zu den erfahrensten Drachenpiloten an diesem Tag. Sie und ihr Mann fahren seit mehr als zehn Jahren jedes Jahr nach Dänemark. Am Nordseestrand geht Drachenfliegen sehr gut.

Das gemütliche Zusammensitzen in der fast noch sommerlichen Sonne genossen Sandauer und Gäste. Anke Zimmermann hatte zwei Enkel dabei, Maila und Mats. Sie sagten über die Veranstaltung an der Überfahrt zur Elbfähre: „Für Kinder ist es ideal. Das Fest ist eine gute Idee und super gelungen.“