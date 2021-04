Viele Helfer kommen zum Frühjahrsputz auf den Nitzower Friedhof

Nitzow.

Gut 20 fleißige Helfer hatten sich am Sonnabend zum Arbeitseinsatz auf dem Friedhof in Nitzow eingefunden. „Es wird mal wieder Zeit für die Friedhofspflege. Heutiges Ziel ist es, zum Frühjahr wieder mal eine Grundreinigung der Anlage vorzunehmen“, formulierte die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Rita Spanner den Grund für die Aktion. Und freute sich gleichzeitig sehr über den großen Zuspruch, den der Arbeitseinsatz gefunden hatte. Es wurde geharkt und gehackt, Unkraut und wildes Buschwerk beseitigt und auch an so mancher Grabstelle eine Verschönerung vorgenommen. Mit Radladern unterstützten Michael Sengespeck (Foto) und Eberhard Westphal die Arbeiten auf dem Areal. Einer gründlichen Pflege wurde auch die Grabsteinanlage auf dem Friedhof unterzogen. Dabei handelt es sich um Steine von Gräbern, die nicht mehr existieren. „Aber wir betrachten die Namen der darauf genannten Verstorbenen als ein Stück unserer Dorfgeschichte“, erklärte Rita Spanner das Engagement.