Montagmorgen auf der B 107 zwischen Havelberg und Sandau: Vor der Einfahrt zum Marktgelände in der Elbstraße staute sich der Verkehr, ebenso in der Gegenrichtung. Die Regionalbereichsbeamten Axel Ritter (Foto) und Guido Schulz regelten den Verkehr.

Havelberg - Die ersten Händler mit Ziel Havelberger Pferdemarkt hatten ihre Fahrzeuge bereits am Wochenende in der Elbstraße abgestellt und darauf gewartet, dass sich Montagfrüh die Handelsplätze öffnen. Sie standen in bester Startposition. Wer am Montag anreiste, stand im Stau auf der B 107. Gemeinsam mit all den „normalen“ Autofahrern auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder auf Durchreise.