Warnauer pflanzen 4000 Frühblüher

Warnau - Etwa 4000 Blumenzwiebeln brachten die Warnauer am Kirchberg in die Erde. Gepflanzt wurden die Frühblüher – Krokusse, Tulpen, Osterglocken und Hyazinthen – in drei versetzten Reihen: Die großen Pflanzen hinten, die kleineren vorn am Straßenrand. Organisiert hatte die Aktion wieder Irmtraud Eggert. Die 200 Euro für den Kauf der Zwiebeln stellte der Verein Dorfleben Warnau zur Verfügung. Zur Buga 2015 in der Havelregion war mit der Bepflanzung des Kirchberges an der Ortsdurchfahrt begonnen worden, im letzten Jahr ging es weiter. Eigentlich sollte das Areal nun komplett von Blumen umsäumt sein, doch reichten die Zwiebeln dazu noch nicht aus.