Oldtimertreff 2019 in Schollene. Organisator Ron Koch (rechts) ist hier im Gespräch mit Sebastian Heinike. Foto: Anke Schleusner-Reinfeldt

Schweren Herzens hat Organisator Ron Koch entschieden, das Oldtimertreffen in Schollene auch in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Schollene l 2020, als er wegen Corona die Veranstaltung absagen musste, war sein fester Plan, am 15. Mai 2021 zum 5. Treffen auf den Festplatz in der Seegemeinde einzuladen – da hegte er die Hoffnung, dass sich die Corona-Situation gebessert hat. „Aber es ist alles zu vage. Bis heute weiß niemand, was im Mai überhaupt gestattet ist und wie viele Menschen zusammenkommen dürfen. Sicher würde es auch hohe Auflagen geben – für mich als Privatperson ein zu großes finanzielles Risiko.“ Nun setzt er erneut alle Hoffnungen auf das kommende Jahr.



2016 hatte Ron Koch zusammen mit dem örtlichen Heimatverein erstmals ein Oldtimertreffen in Schollene organisiert. Von Jahr zu Jahr kamen mehr Fans alter Fahrzeuge auf den Festplatz.