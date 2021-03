Der alte Speicher am Park ist das Domizil der Wuster Sommerschule. Bleibt es auch im Sommer 2021 verwaist? Foto: Hartwin Ebel

Als 2020 die 30. Jubiläumssommerschule abgesagt werden musste, war man voller Zuversicht, 2021 alles nachzuholen. Ob das möglich ist?

Wust l „Wir Mitglieder des Sommerschul-Vereins werden uns Ende März zusammensetzen und eine Entscheidung treffen“, erklärt Leiter Jörg Hellmuth. Auch wenn noch nichts offiziell ist – es liegt nahe, dass auch dieses Jahr die vier Englisch-Wochen abgesagt werden müssen. Denn eigentlich wäre die Anmeldung schon längst in vollem Gange, die Dozenten aus Amerika und England würden jetzt die Flugtickets buchen und das kulturelle Rahmenprogramm wäre in Arbeit. Das alles liegt auf Eis. Selbst auf der Sommerschul-Homepage gibt es keine aktuellen Einträge.



„Es gibt einfach zu viele Fragezeichen, die Corona mit sich bringt.“ Jörg Hellmuth. Dürfen so wie gewohnt mehrere Lerngruppen mit Teilnehmern aus ganz Deutschland gebildet werden? ist wohl eine der Fragen, die jetzt noch niemand beantworten kann. Ebenso, ob die Dozenten aus dem Ausland überhaupt relativ unproblematisch nach Deutschland einreisen dürfen. Sprachleiter Nigel Caplan hätte sein Dozenten-team, bestehend aus langjährigen und auch neuen Studenten verschiedener Universitäten, schon längst zusammengestellt. Auch Regisseur Artur Shettle würde jetzt nur noch an Feinheiten des Sommerschultheaters „My fair Lady“ feilen – schon 2020 hatten er und Nigel den Ausfall wie alle anderen sehr bedauert. Das hatten sie auch in einer Videokonferenz während der eigentlichen Sommerschulzeit, die im August im Speicher auf Leinwand zu verfolgen war, bekräftigt.



Jörg Hellmuth will die Entscheidung des Vorstandes abwarten, bevor es offizielle Informationen gibt.



Zu klären ist auch noch, wann die Mitgliederversammlung, die schon 2020 aufgefallen ist, in diesem Jahr abgehalten wird. Termin dafür ist eigentlich alljährlich während der Sommerschule.



Die Sommerschule für englische Sprache, Musik, Kunst und Kultur hätte 2020 ihren 30. Geburtstag gefeiert.