Havelberg. - Nach fast zehn Monaten in der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BVB) haben einige der zehn jungen Leute einen festen Plan, was sie beruflich machen wollen. Bei der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Havelberg nutzen sie die Möglichkeiten, sich in Berufen auszuprobieren. Manch einer holt seinen Schulabschluss nach. Jetzt hat für sie der Endspurt begonnen. Ende August endet die Maßnahme, berichtet die pädagogische Mitarbeiterin der Einrichtung, Stephanie Heinrich.