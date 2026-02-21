Triathletin Andrea Reinhold aus Klietz/Tangermünde hat ihren Traum vom Ironman auf Hawaii wahr gemacht. Deshalb steht sie am 21. Februar 2026 auf großer Bühne.

Nach 3,8 Kilometern Schwimmen geht es für 180 Kilometer aufs Rad, dann kommt der Marathon mit 42,195 Kilometern.

Klietz/Tangermünde. - Purzelbäume wollte sie schlagen, wenn sie nach 226 Kilometern Schwimmen, Radfahren und Laufen beim Ironman auf Hawaii im Ziel ist. Stattdessen liefen die Tränen. Andrea Reinhold war überwältigt: Sie hatte die Langdistanz dieser Weltmeisterschaft der Triathleten auf der legendären Pazifikinsel gemeistert. Am Sonnabend, 21. Februar 2026, wird die ehemalige Klietzerin bei der ersten Gala des Sports in Tangermünde dafür ausgezeichnet. Ihr Heimatverein TLV hat sie vorgeschlagen. Wie sie Hawaii erlebt hat.