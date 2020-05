An der Schollener Kirche blüht derzeit der Flieder und begrüßt am kommenden Sonntag zum Gottesdienst und dienstags zur Andacht mit einem herrlichen Duft. Foto: Caroline Nagel

Die Glocken begrüßen ab sofort wieder Besucher zum Gottesdienst in den Kirchen.

Ellbe-Havel-Land l In den zurückliegenden Wochen mussten Gläubige aufgrund der Corona-Vorschriften auf dieses Beisammensein verzichten. Nun gibt es Lockerungen, die Gottesdienste unter Einhaltung von Hygienevorschriften möglich machen. Maske nicht vergessen! Auch in den Kirchen muss vorläufig der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

„Wir bieten die Gottesdienste zunächst in großen Kirchen an, in denen die Abstandsregeln problemlos eingehalten werden können“, teilt die neue Jerichower Pfarrerin Rebekka Prozell mit. Sie ist auch für das Kirchspiel Wust-Wulkow zuständig. Seit 1. April ist sie im Dienst, steht also das erste Mal zum regulären Gottesdienst vor der Gemeinde. Und zwar am kommenden Sonntag ab 10.15 Uhr in Redekin und ab 14.30 Uhr in Wust. Hier predigte sie schon einmal – als sie sich Ende Januar der Gemeinde vorgestellt hatte und die Kirchenräte sich danach einstimmig für Rebekka Prozell als Nachfolgerin für Friederike Bracht entschieden.

Freundlich aufgenommen

„Die ersten Wochen waren natürlich sehr ruhig. Ich habe die Zeit genutzt, um mich gut einzuarbeiten. Den Kirchenältesten habe ich einen Besuch abgestattet – auf Abstand meist über den Gartenzaun. Es war ein freudiges Ankommen, ich bin auf große Offenheit gestoßen“, freut sich die gebürtige Magdeburgerin, dass es nun so richtig losgeht. „So richtig“ aber doch noch nicht. Auf die Geburtstagsbesuche bei Senioren verzichtet sie weiterhin. Gruppenzusammenkünfte mit Senioren und auch mit Kindern oder den Konfirmanden wird es bis zum Sommer nicht geben, „der Schutz der Gesundheit steht an erster Stelle“. Rebekka Prozell ermutigt alle, auch die Gottesdienstes in den Nachbargemeinden wahrzunehmen. Und wer dringend Seelsorgebedarf hat, möge ich bei ihr melden.

Diese Termine im Pfarrbereich Jerichow kann man sich schon mal vormerken: 17. Mai 10.15 Uhr in Fischbeck und 14.30 Uhr in Großwulkow; 24. Mai 10.15 Uhr in Redekin und 14.30 Uhr in Kleinwulkow; 31. Mai 10.15 Uhr Jerichow und 14.30 Uhr Wust.

Start in Schollene und Schönhausen

Auch im Pfarrbereich Schönhausen geht es wieder los. Am Sonntag tritt Pfarrer Johannes Seidenberg vor die Gemeinde. Um 9 Uhr zunächst in der Schollener Kirche. Um Staus am Eingang zu vermeiden, werden beide Türen geöffnet, informiert die Kirchenälteste Birgit Lewerenz. „Bitte Mundschutz mitbringen, wir haben ihn aber auch vorrätig, ebenso Händedesinfektion.“ Nun finden auch wieder die Dienstags-Andachten statt. Während der Kontaktsperre hatten Birgit Lewerenz und Jutta Brecht Andachten als Audio-Dateien verschickt an diejenigen, die sonst zu den Andachten kamen. Für die musikalische Umrahmung sorgte Christoph Altnau, der auf der Molkenberger Orgel einige Stücke eingespielt hatte. „So waren wir auch während dieser Zeit gut verbunden.“

Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in Schönhausen. Es handelt sich um einen 30-minütigen Wortgottesdienst. Auch hier ist Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Am Eingang müssen die Hände desinfiziert werden und jeder muss sich in eine Teilnehmerliste eintragen lassen.

Der Gemeindekirchenrat hat entschieden, die für Pfingsten geplante Konfirmation der vier Jugendlichen auf 2021 zu verschieben. Weitere Informationen gibt es demnächst im Gemeindeblatt „senfkorn“.