Wiese am Friedhof in Schollene soll bebaut werden

Bauland ist in Schollene knapp geworden. Jetzt hat der Gemeinderat ein Areal am alten Friedhof begutachtet, hier sollen ein Wohnhaus und eine Lagerhalle errichtet werden.

Schollene - Zu zwei Ortsterminen hatten sich die Schollener Gemeinderäte vor ihrer Sitzung am Donnerstag getroffen. Zuerst am alten Friedhof in der Brückenstraße, wo die gemeindeeigene Wiese daneben als potentielles Bauland begutachtet wurde. Denn Bauflächen sind inzwischen ein rares Gut in der Seegemeinde – von hier gelangt man rasch nach Rathenow und weiter mit dem Zug nach Berlin.

Es gibt zwei Interessenten aus dem Ort, welche hier ein Wohnhaus sowie eine Lagerhalle errichten möchten. Das Problem: Ein Teil der Wiese ist als Gartengelände an Anwohner verpachtet, sie befürchten mit dem Eigentümerwechsel die Kündigung. Zudem stehen die Bäume vom alten Friedhof recht nah. Die Gemeinde will nun klären, was machbar ist. Es gibt aber auch noch ausgewiesene Bauflächen, diese befinden sich am Ortsrand nach Molkenberg neben der alten Lackfabrik.

Der zweite Treff war am einstigen Sägewerk in der Lindenstraße. Hier möchten die Bewohner des Areals das Land, welches noch der Gemeinde gehört, erwerben. Neben der Zufahrt gehört dazu auch ein Lagerplatz, auf dem sich neben Ziegel- und Pflastersteinen auch tausende Naturpflastersteine, welche beim Straßenbau angefallen waren, befinden. Ein Problem gibt es nun allerdings für den Rat: Wo sollen die Glascontainer, welche sich hier in der Zufahrt befinden, künftig aufgestellt werden? Das muss nun ebenfalls geklärt werden.