Windpark Fischbeck: Anliegern ist Bange vor Riesenrädern

Sie sind mehr als doppelt so hoch und erzeugen fünffach mehr Leistung. Sechs dieser „Windräder der neuen Generation“ sollen zehn alte Räder bei Fischbeck ersetzen.

Ein Blick auf den jetzigen Windpark Fischbeck im August zur Getreideernte. Es werden sich, wenn es denn Zustimmung gibt, weniger Räder drehen, aber diese sind dann mehr als doppelt so hoch.

Fischbeck/Kabelitz - Aus jeder Frage ist die Sorge der Anlieger herauszuhören: „Bis wohin fällt der Schatten? Welchen Lärm erzeugen Anlage und Windgeräusche? Wie weit geht der Eiswurf? Knapp 20 Kabelitzer waren am Dienstagabend ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen, um sich das geplante Vorhaben von enercity mit Sitz in Hannover vorstellen zu lassen. Die zehn alten Windräder, die Mitte der 90-er ein anderer Investor errichtet hatte, sollen ersetzt werden – gegen sechs neue Anlagen. Die sind mit 250 Metern mehr als doppelt so hoch wie die 105 Meter hohen „Oldtimer“.