2024 wird ein Rückgang der Gäste in den Restaurants in Havelberg und damit auch des Umsatzes bei Speisen befürchtet. „Es wird immer schlechter“, findet ein Gastwirt.

Was wird man als Gast für das Schnitzel mit Spargel im Frühjahr 2024 in einem Havelberger Restaurant wohl ausgeben müssen?

Havelberg. - Alles andere als erfreulich stimmt die Nachricht der Bundesregierung, dass der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der Gastronomie ab 1. Januar 2024 von bisher sieben auf 19 Prozent angehoben wird. So, wie es vor der Corona-Pandemie schon einmal gewesen ist. Zu der Zeit herrschten allerdings noch normale Preise, wenn man es so bezeichnen kann. Jetzt jedoch ist das anders.