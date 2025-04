Schüler der drei 7. Klassen der Sekundarschule Havelberg haben das BRAFO-Projekt zur Berufsorientierung an der BBA in Havelberg begonnen. Von Denise Bischof (2. von rechts) erfuhren sie viel, was im Bereich Handel wichtig ist. Dafür haben sie einen „Pop-Up-Store“ eröffnet.

Andrea Schröder