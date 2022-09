Wuster Entertainer steht seit 1985 auf der Bühne

Groß gefeiert wurde in den vergangenen Corona-Jahren kaum – schon wegen der Ansteckungsgefahr. Entertainer Edgar-Peter Kuss aus Wust-Fischbeck Zeit hatte deshalb viel Zeit, an seinen Figuren zu feilen – und neue zu kreieren.

Bei einem 60. Geburtstag überreichte Edgar-Peter Kuss dem Jubilar dieses Bild vom „gefährlichsten Duo Deutschlands", was ihn als Else Kussnowski zusammen mit Ausbilder Schmitz alias Enrico Reumann zeigt. Beide waren dort aufgetreten.

Wust - Else, das Sexwunder aus Wust, der aufdringliche Horscht, Herzensbrecher Rodgar, der von alten Tagen singende Schlagersänger Edgar-Peter Alexander oder Eddi, der Mann mit Vergangenheit – in all diesen Figuren steckt der Wuster Edgar-Peter Kuss. Und das schon seit vielen Jahren.