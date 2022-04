25 Bodenpunkte sind die Grenze für Freiflächen-Solaranlagen

Zwei Anfragen zum Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen liegen dem Flecken Apenburg-Winterfeld vor. Doch bevor über entsprechende Anträge entschieden wird, will der Gemeinderat genaue Bedingungen festlegen, um Wildwuchs zu verhindern.

Für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (wie hier bei Apenburg) will der Apenburg-Winterfelder Rat Kriterien festlegen. Unter anderem soll die Bodenwertzahl berücksichtigt werden.

Winterfeld - Noch können die Gemeinden selbst bestimmen, ob und unter welchen Bedingungen Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf ihrem Gebiet errichtet werden können. Und diese Chance, ein Regularium aufzustellen, wollen die Apenburg-Winterfelder Räte nutzen. „Es geht darum, welche Flächen dafür in Frage kommen sollen, welche Abstände eingehalten werden müssen, ob der Bodenwert eine Rolle spielen soll und ob eine prozentuale Beschränkung festgelegt wird“, erklärte Bürgermeisterin Ninett Schneider am Dienstagabend während der Ratssitzung in Winterfeld.