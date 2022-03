Kommt 2G+, würden einige Klötzer Gastronomen lieber schließen

Leer bleiben viele Restaurants und Gaststätten in der Region Klötze derzeit. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Wer in den Räumen der Betriebe essen will, muss geimpft oder genesen sein. Das schreckt offenbar viele Gäste ab. Doch noch härtere Vorgaben würden viele Gastwirte nicht mehr hinnehmen.

Inhaber Sven Fahrenkamp sitzt am festlich dekorierten Tisch in seinem Röwitzer Gasthaus. Doch viele Gäste werden die Dekoration wohl nicht sehen, coronabedingt bleiben viele von ihnen fern. Dieses Problem gibt es in der gesamten Branche.

Röwitz/Immekath - Der lange Tisch ist weihnachtlich geschmückt: Auf einer roten Decke sind glänzende Herzen verteilt, an den einzelnen Plätzen liegen sternförmig gefaltete Servietten, die von Gabeln und Messern eingerahmt werden. Doch zu sehen bekommen die Dekoration in der Pension und dem Gasthaus Fahrenkamp in Röwitz wohl nur wenige. Denn viele Gäste bleiben aktuell fern, berichtet Inhaber Sven Fahrenkamp. Das Geschäft in der Vorweihnachtszeit bietet seiner Branche coronabedingt wenig Grund zur Freude. „Es läuft nicht gut“, lautet sein Fazit.