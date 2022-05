Ahlumer Toilettenhaus weiter in der Warteschleife

Hat es Sinn, das Ahlumer Toilettenhäuschen zu sanieren, bevor klar ist, wie das Zukunftskonzept für den See aussieht? Im Rat gingen die Meinungen dazu auseinander. Am Ende wurden die beantragten 60.000 Euro nicht in den Haushalt für das laufende Jahr eingestellt.

Rohrberg/Ahlum - Das Toilettenhäuschen am Ahlumer See, das die Gemeinde 2009 erworben hat, gehört zu den Dauerbrennern in der Diskussion um mögliche Investitionen in der Kommune. Seit 13 Jahren versucht die Gemeinde Fördermittel für die Sanierung des maroden Gebäudes mit seinen Sanitäranlagen aus DDR-Zeiten zu erhalten. Doch alle Versuche, auch über das Leader-Programm, scheiterten bisher.