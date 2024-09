Klötze. - Man kennt es aus schicken Restaurants: Da sitzt man gemütlich am Tisch, will sich einen Wein gönnen, hat vom Rebensaft aber absolut keine Ahnung. Schön, dass der Sommelier weiterhilft. Der Begriff Sommelier wird zwar meistens mit Wein in Verbindung gebracht, man könnte dazu aber auch einfach „Experte“ sagen. Experte für Genuss. Und solche Experten gibt es inzwischen nicht nur für Wein, sondern unter anderem auch für Brot, Bier, Käse und Schokolade. Ganz aktuell kommt noch ein weiteres Spezialgebiet dazu: Algen. Heute findet in Magdeburg der Abschluss des weltweit ersten Lehrgangs zum Algen-Sommelier statt. Die zwölf Absolventen kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und Belgien. Bestehen sie auch noch den finalen Kompetenztest, erhalten sie ein Zertifikat der Industrie- und Handelskammer (IHK).

