Als im Beetzendorfer Bahnhofshotel noch das Leben tobte

Einen Spaziergang durch die Beetzendorfer Geschichte konnten interessierte Jugendliche und Erwachsene in dieser Woche unternehmen. Dabei machte Doris Tepelmann vom Heimatverein auch auf einige markante Bauten im Ort aufmerksam.

Beetzendorf - Beetzendorf ist voller Geschichte, das zeigt sich vor allem an einigen markanten Bauten, die Stationen des vom Verein der Heimatfreunde und dem Landkultur-Projekt angebotenen historischen Spaziergangs waren. Sowohl am Montag als auch am Dienstag fanden sich einige interessierte Teilnehmer, die sich von Heimatvereins-Chefin Doris Tepelmann durch den Ort führen ließen.