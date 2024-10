Der Sozial- und Kulturausschuss tagte am Mittwochabend in der Diesdorf Darre.

Diesdorf. - Noch ist die alte Darre in Diesdorf ein ungeschliffener Diamant, der in dem Flecken in den kommenden Jahren zu einem Juwel geschliffen werden soll – auch wenn es mittlerweile aus den Ortsteilen die eine oder andere Gegenstimme gibt. Die Vertreter des Sozial- und Kulturausschusses haben sich mit Vereinsvertretern am Mittwochabend (16.11.2024) das Gebäude angeschaut und darüber gesprochen, wohin die Reise mit der Darre gehen soll.