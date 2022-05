Alter Pennymarkt muss in Klötze größerem Neubau weichen

Seit fast drei Jahrzehnten gehört der Pennymarkt am Klötzer Busbahnhof zum Stadtbild. Das soll sich in Zukunft ändern: Das Gebäude soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Das ist geplant.

Weichen soll der alte Pennymarkt am Klötzer Busbahnhof für einen Neubau. Die Pläne wurden im Ortschaftsrat vorgestellt. Das neue Gebäude soll deutlich wachsen.

Klötze - Knapp 30 Jahre nach seiner Eröffnung hat der bisherige Pennymarkt am Klötzer Busbahnhof keine große Zukunft mehr. „Wir wollen den Pennymarkt abbrechen und an gleicher Stelle größer neu errichten“, informierte Michael Wodtke während der jüngsten Sitzung des Klötzer Ortschaftsrates. Wodtke ist Expansionsmanager für die Region Ost bei der Rewe Group und stellte dem Gremium die Pläne vor. Der Standort in Klötze soll erhalten bleiben, teilte der Unternehmensvertreter mit.