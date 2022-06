Altmarkkreis: Sebastian Koch bleibt AfD-Kreisvorsitzender

Lockstedt (vs) - Sebastian Koch bleibt an der Spitze der AfD im Altmarkkreis, teilt er selbst in einer Pressemitteilung mit. „Dafür haben zumindest die 30 Mitglieder am vergangenem Kreisparteitag in Lockstedt einstimmig so votiert.“ Neben dem Kreisvorsitzenden bilden Thomas Korell als stellvertretender Kreisvorsitzender, Roland Karsch als Kreisschatzmeister, Andrea Hempel als Schriftführerin und als Beisitzer Stefanie Ahlfeld, Gunnar Itagaki, Magnus Heinrigs, Vilja Hanke und Georg Krutzfeld den Vorstand.